Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi dün 7 milyon 353 bin 731 lira oldu. Bu rakam salı günü ise 28 milyon 999 bin 169 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 478 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 976 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 522 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise bin 433 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 107 milyon 47 bin 273 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 611 bin 117 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Esports'ta maaş krizi
Kaçak milyarderin gökdeleni, alışveriş sitesinde 734 milyon dolara satıldı İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda petrol rezervleri yarı yarıya düşecek Denize giren Zehra Çilingiroğlu, bikinisinin azizliğine uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:27:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]