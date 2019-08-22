Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi dün 7 milyon 353 bin 731 lira oldu. Bu rakam salı günü ise 28 milyon 999 bin 169 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 478 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 976 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 522 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise bin 433 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 107 milyon 47 bin 273 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 611 bin 117 metreküp olarak kayıtlara geçti.