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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 496 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 496 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 667 bin 545 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 1 milyon 678 bin 951 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 496 lira 37 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 121 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 541 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise bin 451 lira 48 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 87 milyon 201 bin 802 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 86 milyon 336 bin 591 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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