Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

56 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 61 bin 90 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 667 bin 545 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 40 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 545 lira 59 kuruş, satış fiyatı ise bin 455 lira 55 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 103 milyon 397 bin 234 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 669 bin 498 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:12 Kaynak: AA
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