Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 340 bin 660 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam cuma günü 3 milyon 58 bin 935 lira 75 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 497 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 232 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 542 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise bin 452 lira 64 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 89 milyon 128 bin 936 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 88 milyon 854 bin 900 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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