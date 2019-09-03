Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 487 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 487 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 616 bin 453 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 277 bin 46 lira 25 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 487 lira 75 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 444 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 532 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise bin 443 lira 12 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 96 milyon 708 bin 943 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 99 milyon 331 bin 493 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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