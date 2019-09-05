Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

19 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 269 bin 695 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam salı günü 5 milyon 394 bin 318 lira 75 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 488 lira 55 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 525 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 533 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise bin 443 lira 89 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 103 milyon 275 bin 115 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 102 milyon 758 bin 362 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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