Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 557 bin 992 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 111 bin 121 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 70 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 91bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 518 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise bin 430 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 102 milyon 750 bin 2 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 102 milyon 288 bin 248 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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