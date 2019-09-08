Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 265 bin 824 lira 75 kuruş oldu. Bu rakam cuma günü 4 milyon 557 bin 992 lira 25 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 894 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 518 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise bin 430 lira 22 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 92 milyon 917 bin 600 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 91 milyon 834 bin 570 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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