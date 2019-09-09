Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 607 bin 122 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam cumartesi günü 4 milyon 265 bin 824 lira 75 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 141 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 510 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise bin 422 lira 29 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 86 milyon 835 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 28 bin 16 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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