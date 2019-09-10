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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

2 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 337 bin 745 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 607 bin 122 lira 50 kuruş idi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 582 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 518 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise bin 429 lira 67 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 104 milyon 885 bin 102 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara, 105 milyon 26 bin 413 metreküp olarak geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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