Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

44 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 937 bin 349 lira oldu. Bu rakam salı günü 2 milyon 337 bin 745 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 466 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 412 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 510 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise bin 422 lira 11 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 99 milyon 408 bin 869 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 105 milyon 443 bin 23 metreküp olarak geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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