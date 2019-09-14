Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

28 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 446 bin 99 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 5 milyon 921 bin 782 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 473 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 658 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 517 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise bin 429 lira 57 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 106 milyon 408 bin 453 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 103 milyon 624 bin 268 metreküp olarak geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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