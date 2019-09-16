Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 40 bin 301 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 210 bin 18 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 472 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 449 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 516 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise bin 428 lira 32 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 97 milyon 144 bin 212 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 91 milyon 752 bin 680 metreküp olarak geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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