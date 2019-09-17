Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 459 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 459 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 826 bin 846 lira oldu. Bu rakam pazar günü 5 milyon 40 bin 301 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 459 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 992 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 503 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise bin 416 lira 12 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 100 milyon 784 bin 244 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 106 milyon 924 bin 154 metreküp olarak geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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