Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 888 bin 938 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 5 milyon 832 bin 826 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 45 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 686 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 522 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise bin 434 lira 10 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 95 milyon 480 bin 740 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 104 milyon 228 bin 304 metreküp olarak geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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