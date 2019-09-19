Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 98 bin 954 lira oldu. Bu rakam salı günü 9 milyon 888 bin 938 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 500 lira 43 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 396 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 545 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise bin 455 lira 42 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 104 bin 732 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 105 milyon 358 bin 652 metreküp olarak geçti.