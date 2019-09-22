Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 498 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 48 bin 373 lira oldu. Bu rakam cuma günü 8 milyon 992 bin 272 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 498 lira 25 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 36 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 543 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise bin 453 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 90 milyon 564 bin 826 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 91 milyon 454 bin 310 metreküp olarak geçti.