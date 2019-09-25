Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 23 milyon 101 bin 821 lira oldu. Bu rakam pazar günü 3 milyon 343 bin 97 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 503 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 15 milyon 365 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 548 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise bin 458 lira 38 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 115 milyon 707 bin 390 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 109 milyon 297 bin 47 metreküp olarak geçti.