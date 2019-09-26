Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 507 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 24 milyon 531 bin 798 lira oldu. Bu rakam salı günü 23 milyon 101 bin 821 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 507 lira 76 kuruş oldu.Toplam gaz ticaret miktarı ise 16 milyon 270 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 522 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise bin 462 lira 53 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 121 milyon 992 bin 789 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 109 milyon 905 bin 234 metreküp olarak geçti.