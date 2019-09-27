Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 2 bin 698 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 24 milyon 531 bin 798 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 502 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon 982 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 547 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise bin 457 lira 49 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 120 milyon 533 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 109 milyon 411 bin metreküp olarak geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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