Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 477 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 477 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 515 bin 304 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 453 bin 745 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 477 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 732 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 522 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise bin 433 lira 57 kuruş olarak açıklandı.

Öte yandan BOTAŞ verilerine göre, Türkiye'ye dün 106 milyon 300 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise kayıtlara 103 milyon 31 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da daha önce keşfedilmemiş bir elmas keşfedildi
Antalyalı çiftçinin kalp şeklinde ürettiği armuda sevgililer yoğun ilgi gösteriyor Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması Altın haftayı düşüşle kapattı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 16:05:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]