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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 651 bin 328 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 696 bin 385 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 460 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 875 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 503 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise bin 416 lira 24 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 292 bin 447 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 122 bin 557 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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