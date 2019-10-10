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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

46 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 489 bin 151 lira oldu. Bu rakam salı günü 1 milyon 739 bin 402 lira 50 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 84 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 49 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 516 lira, satış fiyatı ise bin 427 lira 68 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 363 bin 401 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 657 bin 128 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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