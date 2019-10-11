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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 763 bin 59 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 4 milyon 489 bin 150 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 474 lira 61 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 586 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 518 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise bin 430 lira 37 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 116 milyon 451 bin 356 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 15 bin 867 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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