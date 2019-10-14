Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 470 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 572 bin 326 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 950 bin 502 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 470 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 391 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 515 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise bin 426 lira 77 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 87 milyon 158 bin 939 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 84 milyon 498 bin 77 metreküp olarak kayıtlara geçti.