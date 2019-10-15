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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 657 bin 220 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam pazar günü 572 bin 326 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 467 lira 68 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 447 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 511 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise bin 423 lira 65 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 102 milyon 931 bin 834 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 612 bin 257 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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