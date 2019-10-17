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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

26 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 470 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 470 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 132 bin 549 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam salı günü 10 milyon 819 bin 637 lira 25 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 470 lira 77 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 529 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 514 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise bin 426 lira 65 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 113 milyon 64 bin 210 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 335 bin 273 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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