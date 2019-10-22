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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

51 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 455 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 455 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 557 bin 299 lira oldu. Bu rakam pazar günü 1 milyon 718 bin 171 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 455 lira 52 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 444 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 499 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise bin 411 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 101 milyon 555 bin 333 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 425 bin 836 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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