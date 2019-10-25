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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

43 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 440 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 440 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 655 bin 208 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 2 milyon 627 bin 197 olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 440 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 842 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 483 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise bin 397 lira 43 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 109 milyon 26 bin 68 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 941 bin 962 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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