Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 438 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 747 bin 759 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 2 milyon 655 bin 208 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 438 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 606 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 481 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise bin 395 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 835 bin 487 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 19 bin 719 metreküp olarak kayıtlara geçti.