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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 420 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 420 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 803 bin 17 lira 75 kuruş oldu. Bu rakam salı günü 3 milyon 506 bin 923 lira 25 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 420 lira 28 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 536 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 462 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise bin 377 lira 67 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 100 milyon 861 bin 104 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 649 bin 654 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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