Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 421 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 421 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 72 bin 322 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 17 milyon 803 bin 17 lira 75 kuruş olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 421 lira 32 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 163 bin metreküp olarak belirlendi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 463 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise bin 378 lira 68 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 124 milyon 888 bin 27 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 402 bin 268 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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