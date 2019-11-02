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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 425 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 425 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 917 bin 299 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 72 bin 322 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 425 lira 67 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 347 bin metreküp olarak belirlendi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 468 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise bin 382 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 126 milyon 934 bin 550 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 126 milyon 904 bin 376 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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