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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 418 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 418 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 671 bin 529 lira oldu. Bu rakam cuma günü 1 milyon 917 bin 299 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 418 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 884 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 460 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise bin 375 lira 56 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 123 milyon 772 bin 192 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 574 bin 119 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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