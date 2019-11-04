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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 414 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 414 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 709 bin 544 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 671 bin 529 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 414 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 212 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 456 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise bin 372 lira 1 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 109 milyon 241 bin 955 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 251 bin 795 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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