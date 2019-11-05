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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 413 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 413 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 504 bin 429 lira oldu. Bu rakam pazar günü 1 milyon 709 bin 544 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 413 lira 76 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 481 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 456 lira 17 kuruş, satış fiyatı ise bin 371 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 114 milyon 860 bin 600 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 685 bin 144 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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