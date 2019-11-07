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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 399 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 399 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 213 bin 455 lira oldu. Bu rakam salı günü 2 milyon 106 bin 659 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 399 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 302 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 441 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise bin 357 lira 20 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 102 milyon 357 bin 895 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 643 bin 747 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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