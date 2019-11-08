Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 407 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 296 bin 67 lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 17 milyon 213 bin 455 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 407 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 340 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 449 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise bin 365 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 113 milyon 580 bin 670 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 114 milyon 117 bin 53 metreküp olarak kayıtlara geçti.