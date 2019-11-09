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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 427 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 427 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 838 bin 465 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 3 milyon 296 bin 67 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 427 lira 14 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 687 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 469 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise bin 384 lira 33 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 111 milyon 461 bin 666 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 8 bin 32 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:52 Kaynak: AA
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