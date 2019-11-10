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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 427 lira olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 427 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 760 bin 660 lira oldu. Bu rakam cuma günü 3 milyon 838 bin 465 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 427 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 936 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 469 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise bin 384 lira 28 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 78 bin 285 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 735 bin 255 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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