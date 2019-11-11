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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

7 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 422 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 422 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 129 bin 244 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 760 bin 660 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 422 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 901 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 465 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise bin 384 lira 12 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 89 milyon 886 bin 302 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 90 milyon 32 bin 375 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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