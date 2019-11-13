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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1423 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1423 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 260 bin 977 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 5 bin 693 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1423 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 398 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1466 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 1380 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 131 milyon 370 bin 93 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 126 milyon 471 bin 328 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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