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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1405 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1405 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 508 bin lira oldu. Bu rakam çarşamba günü 7 milyon 929 bin 474 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1405 lira 48 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 14 milyon 594 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1447 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 1363 lira 32 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 112 milyon 535 bin 903 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 634 bin 762 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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