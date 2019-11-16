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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1415 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1415 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 190 bin 557 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 20 milyon 508 bin lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1415 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 374 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1457 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 1372 lira 65 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 128 milyon 492 bin 945 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 126 milyon 579 bin 346 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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