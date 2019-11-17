Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1412 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1412 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 764 bin 196 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 190 bin 557 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1412 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 957 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1454 lira 78 kuruş, satış fiyatı ise 1370 lira 4 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 113 milyon 753 bin 130 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 211 bin 203 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süreli sözleşmeyle çalışan personelin tam zamanlı çalışması sağlanacak
Kulisleri sallayan iddia: Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'nı güvendiği isme bırakabilir Yayla sakinleri, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasına destek verdi: Millete bir faydası yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 20:15:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]