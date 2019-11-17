Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1412 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 764 bin 196 lira oldu. Bu rakam cuma günü 6 milyon 190 bin 557 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1412 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 957 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1454 lira 78 kuruş, satış fiyatı ise 1370 lira 4 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 113 milyon 753 bin 130 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 211 bin 203 metreküp olarak kayıtlara geçti.