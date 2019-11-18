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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1409 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1409 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 166 bin 366 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 2 milyon 764 bin 196 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1409 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 535 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1452 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 1367 lira 53 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 101 milyon 610 bin 986 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 102 milyon 317 bin 967 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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