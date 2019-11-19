Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1411 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 348 bin 530 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 166 bin 366 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1411 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 373 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1453 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 1369 lira 12 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 129 milyon 439 bin 980 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 221 bin 615 metreküp olarak kayıtlara geçti.