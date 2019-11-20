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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1411 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1411 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 246 bin 828 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 348 bin 530 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1411 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 11 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1453 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 1368 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 137 milyon 987 bin 759 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 139 milyon 374 bin 542 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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