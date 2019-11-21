Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1408 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1408 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 695 bin 815 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 246 bin 828 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1408 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 464 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1451 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 1366 lira 71 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 149 milyon 35 bin 607 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 149 milyon 55 bin 531 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor
beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:20:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada doğal gaz fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]