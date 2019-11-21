Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1408 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 695 bin 815 lira oldu. Bu rakam salı günü 4 milyon 246 bin 828 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1408 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 464 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1451 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 1366 lira 71 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 149 milyon 35 bin 607 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 149 milyon 55 bin 531 metreküp olarak kayıtlara geçti.