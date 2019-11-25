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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

6 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1401 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1401 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 522 bin 70 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 6 milyon 275 bin 325 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1401 lira 50 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 800 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1443 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 1359 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 87 bin 846 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 637 bin 370 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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